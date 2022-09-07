Oğluna kız istedi! Önce dayak sonra kurşun yağmuru!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi, Orhan Gazi Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet G. (55), oğlu için Cevdet D.’nin (60) kızını istemeye gitti.
ÖNCE TOKAT VE YUMRUK ATTI
İHA'da yer alan habere göre bunu istemeyen ve duruma tepki gösteren Cevdet D., Hikmet G. ile tartışma yaşadı. Bunun üzerine Cevdet D., Hikmet G.’nin yanına giderek yumruk attı.
SONRA KURŞUN YAĞDIRDI
Çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmak üzere araya girdi. Ardından Cevdet D., yanında getirdiği silahı çıkartarak Hikmet G.’ye kurşun yağdırdı.
OLAY YERİNDEN KOŞARAK KAÇTI
Yaralanan Hikmet G. kanlar içinde yere yığılırken, Cevdet D. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAÇAN ZANLI YAKALANDI
Öte yandan polis ekipleri, Hikmet G.’yi yaralayıp olay yerinden kaçan Cevdet D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınan Cevdet D., sorgusu yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cevdet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Cevdet D.’nin, Hikmet G.’nin yanına gittiği, Hikmet G.’ye yumruk attığı ve ikilinin bir süre boğuştuğu görülüyor.
Kavgayı gören vatandaşlar araya girmeye çalışıyor. Bunun üzerine Cevdet D., yanında getirdiği tabancayı çıkararak Hikmet G.’ye kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçıyor.
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