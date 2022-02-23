İlk iki bölümüyle büyük ilgi gören Oğlum dizisi, bu akşam saat 20:00'de 3. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. İşte Oğlum 3. yeni bölüm izleme linki ve bölümün özeti ile ilgili bilgiler...

OĞLUM DİZİSİ 3. YENİ BÖLÜM İZLE

OĞLUM’UN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Efe, İlyas ile ormanda karşılaşmalarından sonra oldukça korkmuş haldedir. Efe, Demet’le görüşmek istemez ve ifadesini değiştirir. Demet, Efe’nin İlyas ile karşılaşmasının korkusuyla yalan söylediğini düşünür.

Ancak Tuğrul’un avukatı Nedim, Efe’nin ifadesinde yaptığı değişikliği aile ile paylaşır. Tuğrul basının gücünü kullanarak işlerini ve imajlarını düzeltmeyi planlar, Zeynep’e bunun oğlunun iyiliği için olduğunu söyler. Zeynep ve Tuğrul kameraların karşısına geçer ancak işler Tuğrul’un planladığı şekilde olmayacaktır…

Tüm bunlar yaşanırken Kaan’ın yokluğu ile yaşamayı öğrenmeye çalıştıkları sırada kızlarını ihmal ettiklerini fark etmeyen Melike ve İlyas çifti Ceren’in eve gelmemesi üzerine tekrar sarsılırlar…