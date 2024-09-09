ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 110. Dönem ÖGG sonuçları sorgulama ekranı
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim Ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'https://onlineislemler.egm.gov.tr/' internet adresi üzerinden erişime sunulacak. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 110. Dönem ÖGG sonuçları sorgulama ekranı
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ÖGG sonuçları sorgulaması sürüyor. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı 25 Ağustos tarihinde uygulanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından duyurulan takvime göre, ÖGG sınav sonuçları eylül ayında açıklanacak. İşte, ÖGG sonuçları detayları
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ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçları kılavuzda yer alan bilgiye göre 13 Eylül 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar sonuçlarına erişerek yeni dönem görevlerine başlamaya hazırlanacak.
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ÖGG SONUÇ İTİRAZ SÜRECİ
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerinesınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 250 TL ücret yatıracaklardır.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretiniyatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik ŞubeMüdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.