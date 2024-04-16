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        Haberler Gündem Odun keserken elinden kayan spiral ile el ve ayaklarını kesti - Güncel haberler

        Odun keserken elinden kayan spiral ile el ve ayaklarını kesti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinin bahçesinde odun kesen 29 yaşındaki Aşır K., dikkatsizlik sonucu elinden kayan spiral ile 2 ayağı ile sağ elini kesti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 19:59 Güncelleme: 16.04.2024 - 19:59
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        Odun keserken spiral elinden kaydı
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        Olay, saat 17.00 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi.

        Evinin bahçesinde spiral ile odun kesen Aşır K., makinenin elinden kaymasıyla sağ eli ile 2 ayağını kesti. Kanlar içerisinde kalan Aşır K., ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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