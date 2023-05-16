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Ödüllü Türk sanatçılar Volta New York'ta

17 Mayıs'ta başlayacak olan dünyanın önemli sanat etkinliklerinden Volta New York 2023 GAMA Gallery'de bu yıl Sertap Yeğin, Nevres Akın, Ercan Ayçiçek, Kadir Akyol, Ceylan Atuk, Asmer Alpaslan, Oben Yılmaz, Koray Erkaya ve Tuba Önder Demircioğlu gibi ödüllü Türk sanatçılarda eserleriyle yer alacak.

Giriş: 16.05.2023 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
Ödüllü Türk sanatçılar Volta New York'ta
HABERTURK.COM

Ödüllü Türk sanatçıların eserlerinin de yer alacağı New York’un en iddialı sanat etkinliklerinden biri kabul edilen Volta Art Fair, 17-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Her yıl dünyanın dört bir yanından önemli sanatçıları ve eserlerini sanatseverlerle buluşturan Fuar’a bu yıl ellinin üzerinde galeri katılırken GAMA Art Gallery ile ve Abrek Inc. desteğiyle Türkiye’den 9 ünlü sanatçının eserleri Fuar’ın en dikkat çekici standında yerini alacak.

Türk çağdaş resim sanatının önemli temsilcilerinden Sertap Yeğin, Nevres Akın, Ercan Ayçiçek, Kadir Akyol, Ceylan Atuk, Asmer Alpaslan, Oben Yılmaz ve dünyanın tanınmış fotoğrafçıları arasında bulunan ödüllü fotoğrafçı Koray Erkaya ile sanatsal üretimin düşünce ve felsefeden ayrı olmayacağına inanan seramik ve heykel sanatçısı Tuba Önder Demircioğlu da eserleriyle Türkiye’yi temsil edecek.
30 Yılı aşkın zamandır New York’ta çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve sanatsal alanlarda önemli çalışmalar yürüten Mustafa Dağdelen ve resim, görsel sanatlar, moda tasarım, film dallarında aldığı eğitimlerle sanatı odağına alan kardeşi Semra Dağdelen’in GAMA Art Gallery işbirliğiyle gerçekleştirdiği girişim ile Türk sanatının ve sanatçılarının dünya arenasında daha iyi tanıtılması amaçlıyor.

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