ODTÜ taban puanları 2022: ÖSYM ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanır mı?

YKS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca adayın merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. YKS sonuçları ile tercih dönemi gündeme gelirken okulların taban ve taban puanları araştırılmaya başlandı. Peki ÖSYM ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı? İşte konu hakkında merak edilen soruların yanıtı...

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ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

20 Temmuz'da açıklanması beklenilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte, son 4 yıllın ODTÜ taban puanları başarı sıralaması...