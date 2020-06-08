Müyesser Yıldız'ın evinde polislerin arama yaptığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "Askeri casusluk" suçlamasıyla Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığı öne sürülüyor.

DÜKEL DE GÖZALTINDA

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kanalın Ankara Temsilcisi İsmail Dükel gözaltına alındığını açıkladı.

Merdan Yanardağ, Dükel’in gözaltına alınmasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30’da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır" dedi.