Ocak Nasıl Temizlenir? Evde Püf Noktalarıyla Etkili Ocak Temizleme Yöntemleri

Ocak Temizliği Nasıl Yapılır?

Mutfağı mutfak yapan en önemli alan çayımızı demlediğimiz ve enfes yemeklerimizi pişirdiğimiz ocağımız. Ancak en önemli mutfak alanlarından biri olan ocakların temizliği biraz zorlayıcı olabiliyor. Her gün pek çok defa kullandığımız ocaklar, yemeklerden sıçrayan kalıntılar ve yağ lekeleri nedeniyle sıklıkla kirleniyor. Ocak yüzeyinde oluşan kir ve lekeler, kötü bir görüntüye neden oldukları gibi aynı zamanda hijyen anlamında da sıkıntı oluşturabiliyor. Herkes yemek pişirdiği alanın hijyeninden emin olmak ister. Ocak temizliğinin amaçları şu şekilde sıralanabilir;

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- Hijyenik ve temiz görünümü sağlamak

- Bakteri oluşumunun önüne geçmek

- Olası kötü kokuları önlemek

Bu nedenle ocak temizliği nasıl yapılır sorusunu detaylı şekilde yanıtlamaya çalışacağız. Ocak nasıl temizlenir dediğimizde ilk dikkat edeceğimiz nokta, ocakların bölümlerini ayırarak bir temizlik yapmanız olacak. Tamamı elektrikli olan bir ocak temizliği oldukça kolaydır. Ancak klasik bir ocakta bulunan ocak gözleri, demirler gibi parçalar, ocak temizliğini biraz zorlayıcı hale çevirebiliyor. Bu nedenle evde ocak temizliği kesin çözüm elde etmek için ocak temizliğinizi bölerek yapmalısınız. Ocağın genel yüzeyi, demirler, tuş takımları ve ocak gözleri ayrı ayrı temizlenmesi gereken parçalardır. Ocak temizliğine başlarken. İlk olarak ocak demirlerini ve ocak gözlerini çıkarmalısınız. Ocağınızın genel temizliğini yapmaya başlamadan önce çıkardığınız ocak parçalarını sıcak suyun içine koyun. Siz ocak yüzeyini temizlerken, ocak gözleri ve ocak demirlerine yapışan kirler sıcak su yardımıyla yumuşayacaktır. Ocak parçalarını sıcak suya koyduktan sonra ocak temizliğine başlamak için kullanacağınız malzemeleri hazırlayın. Bu noktada ocak temizliği için özel kimyasallar bulunduğunu hatırlatalım. Bu malzemeler genellikle temizleyici ve parlatıcı olmak üzere ikili şekilde satılıyorlar. Önce temizleyici solüsyonu ardından da parlatıcı malzemeyi kullanmanız gerekiyor. Ancak ocağınızı doğal ürünlerle temizlemek ve kimyasal maddeler kullanmak istemiyorsanız sirke ve karbonat imdadınıza yetişecektir. En doğal temizlik malzemeleri olarak bilinen sirke ve karbonatı karıştırdıktan sonra içine birkaç damla limon suyu da ekleyebilirsiniz. Karışımı sprey şişesine ekleyerek güzelce karıştırın ardından ocak yüzeyine hatırladığınız bu doğal temizleyiciyi sıkın. Yaklaşık yarım saat ocağınızı bu şekilde beklettikten sonra bir bez yardımı ve ılık su ile ocağınızı silin. Ilık su ile durulama işlemini birden fazla kez yapmanız gerekebilir. Ancak sonuçta pırıl pırıl bir ocağa kavuşacaksınız. Ancak bazı ocaklarda inatçı kirler bulunabiliyor. Bunun en büyük nedeni ise yemek taşması sonrası yanmış ocak… Yanmış ocak nasıl temizlenir dediğimizde ise farklı temizlik yöntemleri uygulamanız gerekebilir.

Yanmış Ocak Nasıl Temizlenir? Mutfağın en çok kirlenen bölümlerinden birinin ocak olduğunu söylemiştik. Ancak yemek taşarsa ocağı temizleme işi daha da zorlayıcı olabiliyor. Dolayısıyla taşan yemek nedeniyle yanmış ocak nasıl temizlenir sorusuna pek çok kişi cevap arar hale geliyor. Doğru yöntemleri uygularsanız yanmış ocak lekesi ile rahatlıkla başa çıkabilirsiniz. Yanmış ocak temizliğinde de genel ocak temizliğinde olduğu gibi ocak demirleri ve ocak gözlerini çıkarıp sıcak suyun içine koyun. Ardından direkt temizlik yapmadan önce yanmış bölümü yumuşatmanız gerekecek. Önce ocak üzerindeki kaba kirleri alın ve daha sonra ılık su yardımı ile yanan kısmı yumuşatın. Yanmış bölüme karbonat serpin ve üzerine beyaz sirke dökün. Bu karışımın köpürdüğünü göreceksiniz. Köpüren karışım yanmış kirin çözünmesini sağlayacaktır. En son olarak yumuşamış katmanı bir bez ya da sünger yardımıyla temizleyerek işlemi sonlandırabilirsiniz. Ancak bu doğal yöntemlerle baş edemeyeceğiniz bir yanık ocak söz konusu ise ocak temizleyici krem kullanımını öneririz.

Ocak Demirleri Nasıl Temizlenir? Ocak temizliği yaparken ocağın bölümlerini ayrı ayrı temizlemenin işinizi kolaylaştıracağından söz etmiştik. Ocak demirleri nasıl temizlenir diye merak edenler için bazı püf noktaları sizlerle paylaşalım. Ocak demirleri, yemek artıkları ve yağlar nedeniyle zaman içinde kirlenir. Her gün kullandığımız ocağın demirleri düzenli bir temizlik ister… Ocak demirlerini temizlemek için demirleri büyük bir kabın içine yerleştirin. Ardından bu kaba bol miktarda kaynar su dökün. Kaynar suyun içine birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyerek, kirlerin yumuşamasını bekleyin. Eğer bulaşık deterjanı kullanmak istemiyorsanız. Doğal yöntem olarak yine beyaz sirke ve karbonattan yardım alabilirsiniz. Ocak demirlerinin üzerine bolca karbonat serptikten sonra beyaz sirke dökerek karışımı köpürtün. Asidik kıvamla kirleri yumuşattıktan sonra sıcak su ve bez ile ocak demirlerinizi temizleyebilirsiniz.

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