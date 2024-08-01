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        Haberler Bilgi Gündem ÖABT sınavı ne zaman, bu hafta mı? 2024 ÖSYM KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav ve sonuç tarihi

        2024 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ne zaman? ÖABT sonuç tarihi

        KPSS maratonunda yeni bir sınav vakti daha geldi. Binlerce adayın katılımıyla yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) iki oturum şeklinde gerçekleşecek. Önce Türkçe, Matematik gibi alan dersleri ardından İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri için sınav yapılacak. İşte 2024 ÖABT sınav ve sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 13:07 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:07
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        • 1

          KPSS Lisans sınavları yavaş yavaş tamamlanıyor. Şimdi sırada, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) geliyor. ÖSYM, adaylara seçmesi için farklı şehirde onlarca sınav merkezi seçeneği sundu. Sınav merkezini seçen öğretmen adayları, iki farklı oturuma girerek hayallerini gerçekleştirmek için yarışacak. Peki, 2024 KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, detaylar...

        • 2

          KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          ÖABT, 4 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, 10.15'te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanı sınav saati ise 14.45 olarak belirlendi.

        • 3

          ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖABT sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.

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