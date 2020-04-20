O tören de ertelendi

25.Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri ertelendi. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamayla ödül töreninin ileri bir tarihte düzenleneceği belirtildi; "Değerli sanatseverler. Mayıs ayında gerçekleşmesini planladığımız 25. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarihle ilgili bilgilendirme gelişmelere bağlı olarak yapılacaktır. Sağlıklı günler dileriz."

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