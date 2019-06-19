İşte o gerekçe...

3 Nisan’ı 4 Nisan’a bağlayan gece Başkent’te yaşanan olayı ilk kez HABERTÜRK duyurmuştu. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde öğretim üyesi olan H.B., akşam saatlerinde kendisine ait özel kliniğe gitti. Bu sırada klinikte 23 yaşındaki genç veteriner hekim Ç.B. nöbetçi hekim olarak bulunuyordu.

Genç hekimin ifadesine göre, kendisinden yemek hazırlamasını isteyen Profesör H.B. daha sonra mutfağa gelip alkol almayı önerdi. Genç kadın bunu reddedince sinirlenen profesör önce fiziksel tacize ardından da onu darp etmeye başladı. Yine Ç.B.'nin ifadesine göre, H.B. darbelerin etkisi ile kendisinden geçen genç kadına defalarca tecavüz etti.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, genç kadın gece saatlerinde gözünü farklı bir odada açtı. Başında ise H.B.’nin ortağı S.D. vardı. S.D. ise genç kadını şikayetçi olmaması konusunda uyardı. Kızını merak edip arayan anneye ise “hasta müdahalesinde, size dönecek” dedi.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

S.D. daha sonra “Ben bir şey yapmadım, bilgin olsun” diyerek genç kadını hastaneye götürme teklifinde bulundu. genç kadın, profesörün aracını ile ve yine onun bir arkadaşı olan jinekoloğun kliniğine götürüldü. İddiaya göre, jinekolog genç kadına muayene eden ve bazı ilaçlar verdi.



RAPOR ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra evine giden genç kadın, durumu annesine anlattı. Anne kız önce hastaneye gidip darp ve tecavüz raporu aldı. Ardından da polise giderek, Profesör H.B. ve S.D.’den şikayetçi oldular.

“BANA KOMPLO KURULDU” SAVUNMASI

Gözaltına alınan profesör kendini “Bana komplo kuruldu, birlikte olmadım” diyerek savundu. Şüpheli profesör Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce 17 Nisan'da “nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuklandı.

SÜRPRİZ TAHLİYE

Ancak 1 ay kadar cezaevinde kalan profesörün 22 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde tahliye olduğu ortaya çıktı. Henüz soruşturma neticelendirilmemişti, tahliye karanının hangi makam tarafından ve hangi gerekçe ile verildiği sorusunun yanıtı da belli oldu. Söz konusu profesörün soruşturma savcısı tarafından resen tahliye edildiği ortaya çıktı. Savcı tarafından tahliye kararı çok istisnai durumlarda verilebiliyor.

İŞTE O GEREKÇE

Tahliye kararında; "Şüpheli sabit ikametgah sahibi olduğu, mevcut delil durumu itibariyle tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı anlaşıldığından Ceza Muhakemesi Yasası'nın 103/2. maddesi gereğince tahliyesine karar verildi" denildi. Savcılığın olayın "tecavüz değil, rızaya dayalı ilişki" olabileceği iddiasıyla bu karara imza attığı ifade ediliyor.

PROFESÖRÜN TAHLİYESİNE İTİRAZ



DHA'nın haberine göre, Ç.B.'nin avukatı Aslı Arıhan, Hasan B.'nin tekrar tutuklanması için girişimde bulundu. Arıhan, 'cinsel saldırı' ve 'tecavüz' vakalarında kadının beyanının esas olduğunu, Hasan B.'nin de olaydan sonra mağdur Ç.B.'nin şikayeti ve adli raporlar doğrultusunda tutuklandığını söyleyerek, takip eden süreçte 2 kez tahliye talebinde bulunulduğunu ve bu taleplerin sulh ceza hakimliğince reddedildiğini belirtti. Savcılığın resen tahliye kararı vermesi üzerine Hasan B.´nin cezaevinden çıktığını hatırlatan Arıhan, "Ben çok uzun zamandır avukatlık yapıyorum, pek sık rastladığımız bir durum değil. Gerçekten de olayın vahameti ve infial yaratması açısından bakıldığında tutuklama kararının devamı aslında dosyanın akıbeti açısından da gayet olumluydu. Fakat resen tahliye kararı şu anda durumun bu aşamaya gelmesinin de bir sebebi oldu. İnsanlar 'Bu kadar kolay mı, nasıl hemen tahliye edildi?' diye sorgulamaya başladılar" diye konuştu.

'KAÇMA ŞÜPHESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Avukat Arıhan, olaydan sonra delillerin karartılmaya çalışıldığını, buna rağmen tecavüz iddiasını doğrulayan birçok delile rastlandığını kaydederek, Hasan B.'nin tekrar tutuklanması için talepte bulunduklarını söyledi. Arıhan, "Biz tekrar tutuklama talebinde bulunduk. Kaçma şüphesi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü iş yeriyle ilgili şu an kapattığı, çalışmadığıyla ilgili duyumlarımız var. Kendisine ulaşılamıyor. Çok da vahim bir dosya olması sebebiyle de insanlarda bir infial yarattığı kesin" dedi.

'TEDBİR KARARI ALDIRDI'

Aslı Arıhan, tahliye kararını öğrendikten sonra Ç.B.'nin, Hasan B.'nin kendisine yaklaşmasını engellemek için hemen tedbir talebinde bulunduğunu ve mahkemenin bu yönde karar verdiğini belirtti. Arıhan, müvekkili Ç.B.'nin, olaydan sonra şikayetçi olmaması yönünde "Kendin rezil olursun, bize hiçbir şey olmaz" beyanlarıyla psikolojik şiddete uğradığını; ama yine de şikayet etme cesaretini gösterdiğini vurguladı.

İLAÇ VEREN HEKİME DE SUÇ DUYURUSU

Avukat Arıhan, Ç.B.'ye damar yolu girişi yaparak, sersemletici etkiye yol açan ilaç verdiği iddia edilen veteriner S.D. hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Arıhan, "Mağdura yasa dışı olarak damar yolu girişi yapıyor ve sersemletici etkisi devam eden bir ilaç veriyor. Olayların sonrasında zaten müvekkilde yaşanan, kamera kayıtlarında da görünen sersemletici hal, verilen dışarıdan maddelerden olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kendileri zaten veteriner hekimler ve bu tarz ilaçları nasıl kullanacaklarını da gayet iyi biliyorlar" dedi.