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        O köpeği Hande Yener sahiplendi

        Bartın'da başından vurulduktan sonra hayvansever Seda Kaya tarafından Zonguldak'ta veteriner kliniğine getirilen sokak köpeği Ateş'in bedeninde 20'den fazla çeşitli mermi olduğu belirlenmişti. Durumu iyiye giden köpeği Hande Yener'in sahiplendiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 10:44 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:44
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          Olay, 22 Temmuz’da Bartın’ın Kozcağız beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Almanya’dan gelen gurbetçi H.C.U. (19), ‘Ateş’ isimli sokak köpeğini av tüfeğiyle başından vurdu. Sol gözü ile burnunun arasından geçen mermi, sağ gözünün altından dışarı çıktı.

        • 2

          Köpeğin yarasını fark edenler durumu hayvansever Seda Kaya’ya iletti. Kaya, köpeği alıp Zonguldak’taki bir veteriner kliniğine getirdi.

        • 3

          Acilen ameliyata alınan köpeğin gözü ampute edildi, burnunun arkasında da delik oluştu. Köpeğin tedavisi sonrası sağlık durumu iyiye gitmeye başladı. Bartın Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.C.U.’yu yakalayıp gözaltına aldı. H.C.U. hakkında, 'Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet' suçundan soruşturma başlatılırken, serbest bırakıldı.

        • 4

          "TEDAVİ SONRASI SÜREÇ ÇOK ÖNEMLİ"

          Seda Kaya, 25 Temmuz'da Ateş’i kliniğe getirdiklerini belirterek; “Hayvanları kliniğe almakla bitmiyor. Alıyorsun tedavi ediyor ama bunun sonraki süreci çok önemli. Bir kere bu çocuk yarım kaldı. Bir bahçede, sokakta bakılamaz. Bundan sonraki süreçte ‘Ne yaparım, ederim’ derken bana sosyal medyadan Hande Yener ulaştı. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Bundan sonraki sürecin kendisine ait olduğunu, himayesine aldığını söyledi. Çok güzel, İstanbul’da donanımlı bir yere gideceğini söyledi. İki gün içinde nakli gelir” dedi.

        • 5

          "GÖZÜNÜ AMPUTE ETTİK"

          Köpeğin suratını dağıtan kurşun yarasıyla iki hafta önce geldiğini ve tedaviye aldıklarını anlatan veteriner Ömer Faruk Alkan; “Bütün vücudunda saçma, kurşun her türlü iz bulunuyor. En trajik olanı kafada, bir taraftan girip çıkan tek kurşun. Tamamen suratı, gözü, burnu parçalamış, geri çıkmış. Biz sadece o kadar biliyorduk. Röntgenlerini çekince anladık. Köpeği poligon gibi kullanmışlar neredeyse. Farklı farklı ateşli silahlardan çıkan yaralanmaları olduğunu gördük. Acil olarak burnuna müdahale ettik. Gözünü ampute ettik. Çocuğun şu an genel durumu çok iyi, takip ediyoruz. Vücudunda 20’den fazla mermi var. Bunlar hayati organlara yakın ama müdahalede bulunursak daha büyük risk oluşturacağı için müdahalede bulunmadık. Burnunun verdiği zararı illaki hissedecek. Yarası kapanmak üzere, çok iyi durumda. Çok da güzel bir yere sahiplendirildi. Bundan sonraki hayatını minimum hasarla atlatacak” ifadelerini kullandı.

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