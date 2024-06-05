O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu - Antalya haberleri | Son dakika haberleri

O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu - Antalya haberleri | Son dakika haberleri

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Turizm kenti Antalya'da, saat 10.00 sıralarında hissedilen sıcaklık 39 derece ölçüldü. Merkez ilçelerden Kepez'de sıcaklık 41 dereceye ulaştı.

SICAK ESEN RÜZGAR DA BUNALTTI DHA'da yer alan habere göre nemin yüzde 10 kadar düştüğü kentte, rüzgar kuzey ve kuzey batı yönünden 5 ila 15 kilometre hız aralığında esti. Düşük nem ve sıcak hava nedeniyle esen rüzgarın hissedilen sıcaklığı, cadde ve sokaktakileri bunalttı.

KEPEZ'DE SICAKLIK 43.7'Yİ GÖRDÜ Öğle saatlerinde kent merkezinde sıcaklık 42.5, Kepez ilçesinde 43.7 dereceye yükseldi. Konyaaltı ilçesinde sıcaktan bunalanların tercihi plajlar oldu. REKLAM

ISLAK HAVLU İLE SERİNLEDİLER Tatilciler, denizde yüzüp, kıyıda vakit geçirerek serinledi. Aşırı sıcaktan bunalanlar, ıslak havlu veya yanlarındaki elbiselerle başlarını güneşten koruyup, serinlemeye çalıştı.

CADDEDE ŞEMSİYE İLE KORUMA Sokağa çıkanlar, gölge alanda yürümeyi veya ağaç gölgesinde vakit geçirmeyi tercih etti. Sıcaktan bunalanlar, şemsiye ve şapkayla güneşten korunmaya çalıştı.

VATANDAŞ SU ŞİŞESİYLE GEZDİ Çeşmelerdeki suyla serinleyenler, parktaki banklarda vakit geçirdi. Ellerinde su şişesiyle gezenler, yanlarındaki eşyaları başlarının üzerinde tutarak kendilerine gölgelik oluşturmaya çalıştı. Şehir içinde seyreden otomobillerin termometreleri ise 56 dereceyi gösterdi.

ADANA DA 43 DERECEYİ GÖRDÜ, OTOMOBİL YANDI İHA'da yer alan habere göre öte yandan Adana'da hava sıcaklığı bugün 43 dereceye kadar çıktı. Araç termometreleri ise 49 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle Sarıçam ilçesine Sezai Karakoç Bulvarı'nda bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce otomobil alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil ise demir yığınına döndü.