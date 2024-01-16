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        Haberler Gündem Hava Durumu ARDAHAN'DA REKOR SOĞUKLAR |Ardahan eksi 22 dereceye düşerek Türkiye rekorunu kırdı!

        Araçlar çalışmadı! O kent rekor kırdı: -22!

        Ardahan'da etkili olan Sibirya soğukları yaşamı adeta felç etti. Dondurucu soğuklar nedeniyle kentte araçların çalışmamasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentte sıcaklık eksi 22'ye düşerek Türkiye rekoru kırdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:52 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:06
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        Araçlar çalışmadı! O kent rekor kırdı: -22!
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        Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 22 dereceye düştü.

        ARAÇLARINI ZOR ÇALIŞTIRDILAR

        İHA'da yer alan habere göre kent il genelinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle araçların akaryakıt deposu dondu. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı.

        "ARACIMIZ DONMUŞ ÇALIŞTIRAMIYORUZ"

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        Kentte vatandaşlar otomobillerini başka araçların akülerinden takviye yaparak çalıştırabildiklerini ifade etti. Vatandaşlardan Gürbüz Kaya, "Burası Ardahan. Gece hava sıcaklığı eksi 30-35 derece arasındaydı. Şu anda aracımız donmuş ve takviye ile bile aracımızı çalıştıramıyoruz" dedi.

        AĞAÇLAR DA KIRAĞI TUTTU

        Öte yandan, sisle birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu.

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        #Ardahan
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