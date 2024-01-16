Araçlar çalışmadı! O kent rekor kırdı: -22!
Ardahan'da etkili olan Sibirya soğukları yaşamı adeta felç etti. Dondurucu soğuklar nedeniyle kentte araçların çalışmamasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentte sıcaklık eksi 22'ye düşerek Türkiye rekoru kırdı
Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 22 dereceye düştü.
ARAÇLARINI ZOR ÇALIŞTIRDILAR
İHA'da yer alan habere göre kent il genelinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle araçların akaryakıt deposu dondu. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı.
"ARACIMIZ DONMUŞ ÇALIŞTIRAMIYORUZ"
Kentte vatandaşlar otomobillerini başka araçların akülerinden takviye yaparak çalıştırabildiklerini ifade etti. Vatandaşlardan Gürbüz Kaya, "Burası Ardahan. Gece hava sıcaklığı eksi 30-35 derece arasındaydı. Şu anda aracımız donmuş ve takviye ile bile aracımızı çalıştıramıyoruz" dedi.
AĞAÇLAR DA KIRAĞI TUTTU
Öte yandan, sisle birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu.