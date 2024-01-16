Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 22 dereceye düştü.

"ARACIMIZ DONMUŞ ÇALIŞTIRAMIYORUZ"

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Kentte vatandaşlar otomobillerini başka araçların akülerinden takviye yaparak çalıştırabildiklerini ifade etti. Vatandaşlardan Gürbüz Kaya, "Burası Ardahan. Gece hava sıcaklığı eksi 30-35 derece arasındaydı. Şu anda aracımız donmuş ve takviye ile bile aracımızı çalıştıramıyoruz" dedi.