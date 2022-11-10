ZİYARETE KAPALI

OGM tarafından korunarak, düzenli temizlik ve bakımları yapılan ve çok bilinmeyen koliba, saklı bahçeye gelenler tarafından da dışarıdan görülebiliyor. Zarar görmemesi için ziyarete kapalı olan, Atatürk'ün kişisel eşyalarının bulunduğu kolibanın içine pencereden bakılabiliyor. Söğütözü Atatürk Evi (Atatürk Kolibası), 5 Temmuz 2000 tarihinde dönemin Orman Bakanı Nami Çağan tarafından aslına uygun restore ettirildi.