O ilimizde Covid yoğun bakımlarda hasta kalmadı

Türkiye´de 2020 yılında koronavirüsün görülmesinin ardından milyonlarca kişi enfekte olurken, çok sayıda kişi de hayatını kaybetti. Hastalığı ağır atlatanlar içinse Covid servisleri ve yoğun bakımları kuruldu. Hatta bazı hastanelerde yer kalmadığı için ek Covid yoğun bakımları oluşturuldu. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya´da da vaka sayılarının artmasıyla yoğun bakımlar tamamen doluluğa ulaştı. Kentteki yoğun bakımların yüzde 90'ı Covide ayrıldı.
Geçen 2,5 yılın ardından vaka sayısı günlük 30 kişiye kadar düşen kentte, Covid yoğun bakımlarında yatan hasta kalmadı. İl Sağlık Müdürü İsmail Op. Dr. İsmail Başıbüyük, yoğun bakımda yatan hasta kalmadığını, kentteki yoğun bakım ile servislerin kapatılıp normale döndüğünü söyledi.
VAKA SAYISI 4 AYDA 1000'DEN 30'A DÜŞTÜ
Günlük vaka sayısının 30´a kadar düştüğünü belirten Op. Dr. Başıbüyük, "Artık şükürler olsun, geldiğimiz noktada aşının bulunması, vatandaşımızın duyarlılığı bizi hem serviste hem yoğun bakımda yatan hem de vaka sayılarında çok iyi bir noktaya taşıdı. Bundan 4-5 ay öncesine kadar 1000 üzerinde vakaları konuşurken şu anda günlük 30'a kadar düştü" dedi.
SERVİSTE YATAN HASTA SAYISI 10
Aşının ve duyarlılığın pandemiden kurtulmaya katkı sağladığını belirten Op. Dr. Başıbüyük, "Pandeminin en yoğun dönemlerinde yoğun bakımlarımızın yüzde 90'ını Covid için ayırmıştık. Bu yatakların neredeyse tamamı dolu oluyordu. Geldiğimiz noktada ilimizde Covid sebebiyle yoğun bakımlarımızda yatan hasta sayısı sıfır. Servislerde de Covid nedeniyle yatan hasta sayısı 10. Umarım bu devamlılık arz eden bir tabloya ulaşır. Bundan sonra da yoğun bakımlarımızı tekrar Covid için planlamak zorunda kalmayız" diye konuştu.
'HASTANELERİ SADECE PANDEMİ HASTANESİ OLARAK PLANLIYORDUK'
Vatandaşların Covidin oluşturduğu travmatik dönemleri yaşamak istemediğini söyleyen Op. Dr. Başıbüyük, "Aşı bizim için hayati bir önem arz ediyor. Sırası gelen, hatırlatma dozu olsun. İlimiz aşı noktasında da çok iyi durumda. Pandeminin başladığı ve yoğun hasta sayısına ulaştığımız dönemlerde biz hastaneleri sadece pandemi hastanesi olarak planlıyorduk. Bu noktadan hastanelerin servislerini kapatır noktalara gelmiştik. Şu anda ise servislerde odaların pandemi odası olarak planlandığı noktaya geldik" dedi.
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