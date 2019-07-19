O geceden 'Çok Güzel Hareketler'

19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yılmaz Erdoğan'ın yeni öğrencileri ilk kez bu kadar kalabalık izleyicinin karşısına çıktı.
5 bin kişi..
ÇGH 2 ekibi, Denizbank Açıkhava Konserleri'nde sahneye çıkmadan önce Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'deki çiftliğinde 1 ay kamp yaptı.
22 kişiden oluşan ana kadro, kamp sonrası yeni skeçlerini seyircilere sundu.
Ve fenomen olan skeçlerinin yeni anlatımlarını da...
ÇGH 2 ekibi, 'Canımız Sıkılır', 'Açın Kapıyı', 'Mahalle Katkısı', 'Ezik Müzikali', 'Semtsel Dönüşüm', 'Dilli Bebek' ve diğer skeçlerle 5 bin kişiye 3 saat boyunca kesintisiz kahkaha attırarak hem ustaları Yılmaz Erdoğan'a gurur verdiler hem de kariyerleri adına sıçrama yaşadılar.
Atakan Çelik, Ayşegül Yılmaz, Batuhan Soyaslan, Begüm Çağla Taşkın, Cemile Canyurt, Cihan Atalay, Ecem Sena Bahar, Eda Nur Hancı, Engin Demircioğlu, Evliya Aykan, Ezgi Özyürekoğlu, Fatih Öztürk, Fatma Tezcan, Gözde Şencan, Gürhan Altundaşar, Hamza Yazıcı, Hilmi Deler, Metin Pıhlıs, Ozan Yiğit, Safa Sarı, Sema Özkan, Yasin Çam...
O gecenin 'Çok Güzel Hareketleri' şunlardı;
* Esprileriyle Yılmaz Erdoğan'ın üstatlığını bir kez daha sergilemesi.
* İlk kez bu kadar kalabalık bir seyirci kitlesinin karşısına çıkan ÇGH 2 ekibinin heyecanlarının skeçlere ayrı bir renk katması.
* Yılmaz Erdoğan'ın bir önceki öğrencilerinden İbrahim Büyükak ile Eser Yenenler'in sahneye çıkarak yeni ekibe destek vermesi.
* Organ nakliyle yeni hayata kavuşan bir grup çocuğun çağrısının Yılmaz Erdoğan tarafından 'Organ bağışına destek verelim. Bakın organ nakliyle yeni bir hayata başlayan pırıl pırıl çocuklar burada' şeklinde anons edilmesi.
* BKM Mutfak'ın alt yapısındaki 16 kişinin her an ana kadroda yer alabileceklerini göstermesi.
* Skeçlerde aile olmanın ve arkadaşlığın öneminin altının çizilmesi.
* Usta - çırak ilişkisinin ne ölçüde önemli olduğunun gözler önüne serilmesi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!