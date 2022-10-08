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O anlar kamerada! Öldüren kavga!

Ankara'da dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'ın, çalıştığı durakta kahya Gökhan A. tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdiği kavganın cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Başyarar'ın, sopa ile saldırdığı Gökhan A. tarafından bıçaklandığı, çevredekilerin ise izlediği görüldü

08.10.2022 - 17:14 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'daki o anlar kamerada! Öldüren kavga! - Günün Haberleri
O anlar kamerada! Öldüren kavga!
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DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Sıhhiye dolmuş duraklarında önceki gün meydana gelen olayda kahya Gökhan A., yanındaki kadına laf attığını iddia ettiği dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'a (50) tepki gösterdi.

SOPAYLA SALDIRDI BIÇAKLANDI

DHA'da yer alan habere göre çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Başyarar, elindeki sopa ile Gökhan A.'ya saldırdı. Gökhan A. da üzerindeki bıçağı çıkarıp, Başyarar'ı bıçakladı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Ağır yaralanan Başyarar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Gökhan A., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Gökhan A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MAKTUL, 10 YIL ÖNCE BİR POLİSİ ÖLDÜRMÜŞ

10 yıl önce polis memuru Samet Aysel'i tüfekle öldürdüğü öğrenilen Şükrü Başyarar'ın hayatını kaybettiği kavganın, cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde Başyarar'ın, elindeki sopa ile koşarak Gökhan A.'ya saldırdığı, onun da bıçakla karşılık verdiği görüldü. Gökhan A.'nın, Başyarar'a elindeki bıçakla vurması da görüntüde yer aldı.

ÇEVREDEKİLER FİLM GİBİ İZLEDİ

Bu sırada çevredekilerin ise müdahale etmeden kavgayı izlediği görüldü. Aldığı bıçak darbeleriyle yere düşen Başyarar'a, olay yerinde yapılan ilk müdahale de görüntüde yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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  • cezam_1972 2022-10-08 14:28:00 Ee adam kendını korumus gecen gun bındıgım munubuscu durdurup uc kısı bu sekılde dovduler sebeb bır yolcuyu calmıs
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