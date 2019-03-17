18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle birlikte ligde oynadığı son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Trabzonspor´da sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, gol ve asistleriyle takımını sırtlayan isim oldu. Ligin 21´inci haftasında Galatasaray´a, 22´nci haftasında ise Aytemiz Alanyaspor´a mağlup olarak peş peşe sezonun ikinci yarısında en çok puan kaybı yaşadığı dönemi geçiren bordo-mavililer, sonraki 4 haftada toparlanarak 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yükselişe geçti. Bu periyotta Göztepe, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u mağlup eden, Kasımpaşa ile de berabere kalan Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 8 gol kaydetti, Nwakaeme bu gollerin 5´ine ise 4 gol ve 1 asistle katkı sağladı.
4 MAÇLIK PUAN SERİSİNDE GOL YOLLARINDA ÖN PLANA ÇIKTI
Trabzonspor´un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, yakalanan çıkışta ön planda yer alan isim oldu. Ligde son 4 maçta 10 puan toplayarak 4´üncü sıradaki yerini sağlama alan bordo-mavililerde son 4 maçta da skora katkı sağlayan Nwakaeme, 4 gol atıp 1 de asist yaptı. 4 maçlık periyotta 8 gol kaydeden Trabzonspor´da 5 gole doğrudan katkı veren 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, bu sezon ligde forma giydiği 19 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Nwakame ayrıca kupada süre aldığı 4 maçta da 1 gol kaydetti.
BONUSA YAKLAŞTI
Bu arada sözleşmesindeki madde gereğince bu sezon 19 gole katkı sağlaması durumunda 100 bin Euro bonus alacak olan Nwakaeme, lig ve kupada çıktığı 23 maçta 9 gol ve 4 asist yaparak sözleşmesindeki bu maddeyi aktifleştirmeye yaklaştı. 2018-19 sezonu için bordo-mavili takımdan 1 milyon 016 bin 750 Euro garanti ücret alacak olan Nijeryalı oyuncu, ligde kalan 8 haftada 6 gole daha katkı sağlaması durumunda 100 bin Euro bonusu da cebine koyacak.
YEREL GAZETELERDEN `NWAKAEME´ VURGUSU
Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig´in 26´ncı haftasında Trabzonspor´un deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u mağlup ettiği maçta galibiyet golünü kaydeden Nwakaeme´den övgü ile bahsetti.
Sonnokta gazetesi, "Trabzonspor´u zafere taşıyan golü atan Nwakaeme, dadaşların memleketi Erzurum´dan haykırdı", "Bekle bizi Avrupa geliyoruz", Taka gazetesi, "Buz adam sırtlıyor!", "Erzurum deplasmanında da -5 derecede Nwakaeme sahneye çıktı", Günebakış gazetesi, "İyi ki varsın Nwakaeme", "Trabzonspor, Erzurum´u Nijeryalı sihirbazı ile devirdi", Karadeniz gazetesi, "Yeni Fırtına Tonydinho", "Trabzonspor´a Erzurum deplasmanında 3 altın puanı son haftaların formda golcüsü Nwakaeme getirdi", Kuzey Ekspres gazetesi, ise "Fırtına zirveye esti", "Erzurum´da tek attık, 3 aldık" başlıklarını kullandı.
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