Nurhan Tarman ve Türkan Sabancı diyaliz hastaları için harekete geçti - Magazin haberleri

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İzolasyon tedbirleri çerçevesinde diyaliz merkezlerinde tedavileri süren yüzlerce hastaya hediye fonu oluşturmak üzere harekete geçen Nurhan Tarman ve Türkan Sabancı, kısa sürede tüm hastalar için kaynak oluşturdu.

Tarman ve Sabancı’nın öncülük ettiği organizasyona; Canan Salargil, Esin Demirören, Canan İmer, Nilgün Çolak, Beyhan Ballık da destek verdi. Oluşturulan destek fonu ile tüm diyaliz hastalarına hediye çekleri gönderildi.

Çeklere dilek mesajlarını yazarak, hastaların bayramlarını kutlayan tüm destekçilere, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk de teşekkür etti. Erk, destekçilere gönderdiği yazılı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Uzun süredir diyaliz merkezi ve evlerinden çıkamayan hastalarımıza verdiğiniz destek, onların motivasyonları için son derece önemliydi. Karantina sürecinde dahi vakıf yararına çalışarak hastalarımızı yalnız bırakmadığınız için yürekten teşekkür ediyorum.