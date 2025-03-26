Nurgül Yeşilçay'dan, esprili doğum günü kutlaması
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla 49'uncu yaşını kutladı
Nurgül Yeşilçay, 49'uncu yaşına girdi. Oyuncu, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla kutladı.
49 yaşında olduğuna inanmayan ve kendini 18 yaşında hisseden arkadaşlarıyla birlikte bir paylaşım yapan Yeşilçay, "Tabii tabii, kesin öyledir! Doğum günü mumumu bu sene gençler için üflüyorum. Umut dolu yıllarımız olsun" ifadelerini kullandı.
Yeşilçay'ın bu eğlenceli paylaşımına, meslektaşları Çağlar Ertuğrul, Müjde Uzman ve Aslı İnandık gibi isimlerden de çok sayıda iyi dilek mesajı yağdı.
Fotoğraflar: Instagram