Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Yeşilçay, Cem Özer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat ile Londra'da tatil yapıyor.

HÜSRANA UĞRADI

Tatilinden kareleri sosyal medyada yayınlayan Yeşilçay, bu kez yaşadığı hayal kırıklığını takipçileriyle paylaştı. Telefon kulübesinde poz vermek isteyen oyuncu, çöp yığınlarını görünce hüsrana uğradı.

"NEREDEN BULUYORSUNUZ?"

Yeşilçay, o anları "Siz bunların çöpsüz olanlarını nereden buluyorsunuz? Benim bir artistik fotoğrafım olmadı şu Londra'da ya" notuyla yayınladı. Oyuncunun paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.