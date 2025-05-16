Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katılmış, Yıldız’ı protesto etmek isteyen bir kişi yumurta fırlatmıştı.

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Çıkan olaylarda gözaltına alınan 97 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi tutuklandı. 9 şüphelinin de 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atma'yı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Boğaziçili öğrencilerin Yıldız'a yönelik protestoları Galatasaray Üniversitesi'ne de sıçradı. Öğrenciler ile İlber Ortaylı arasında Nurettin Yıldız tartışması çıktı. Slogan atan öğrencilere tepki gösteren Ortaylı, "Sus bakayım beni dinle önce", "Çok hassas bir yerden geçiyoruz", "Bu okulun kapanmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ortaylı, öğrenciler ile konuşmasında, "Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum" ifadelerini kullanarak öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.