Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
İstanbul'da, 10 ay önce ormanlık alanda cesedi bulunan ve kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen 36 yaşındaki Nurcan Karabulut'un, tecavüze uğrayıp ardından öldürüldüğü belirlendi. Polis Nurcan Karabulut'un sevgilisi ve eski sevgilisinin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi
İstanbul Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi'nde 25 Haziran 2024'te, TEM Otoyoluna geçmekte kullanılan patika yolda yürüyen vatandaşlar, yerde yatan bir kadın olduğunu görüp polise haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİNurcan Karabulut, 36 yaşındaydı.
DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen polis ekipleri, yüzüstü yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
KIYAFETLERİ DE YAKININDA BULUNDU
Hayatını kaybeden kadının çanta, cüzdan, kişisel eşyaları ile bir poşet içindeki yedek kıyafetleri hemen yakında bulundu.
BURNUNDA HAFİF KAN VARDI
İlk incelemede kadının burnundan hafif şekilde kan geldiği belirlenirken olay şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.
TECAVÜZ EDİP BOĞMUŞLAR
Cesedin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemesinde ise Nurcan Karabulut'un tecavüze uğradığı belirlenirken, boyun kısmına bastırılarak boğulup öldürüldüğü anlaşıldı.
SEVGİLİSİ İLE ESKİ SEVGİLİSİ GÖZALTINDA
Bu gelişme üzerine Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri yaptıkları soruşturmada Nurcan Karabulut'un olay yerinde buluştuğu sevgilisi M.G. (41) ve eski sevgilisi H.T. (39) ile M.G.'nin abisi R.G. (44) gözaltına alındı.
SUÇLAMAYI REDDETTİLER
Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin olayla ilgili suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.