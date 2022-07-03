Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlar, kadınlar halter müsabakalarıyla sürüyor. 71 kiloda podyuma çıkan Nuray Güngör Levent, silkmede 122 kiloluk kaldırışıyla gümüş, koparmada 99 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya aldı.

Koparmada 101 kiloluk kaldırışıyla Mısırlı Neama Said birinci, 100 kiloluk kaldırışıyla Cezayirli Maghnia Hammadi ikinci oldu.

Silkmede ise 125 kiloluk kaldırışıyla Mısırlı Neama Said birinci, 121 kiloluk kaldırışıyla Cezayirli Maghnia Hammadi üçüncü sırada yer aldı.