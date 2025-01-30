Nur Gümüşdoğrayan: Teoman'ın açıklamaları evlilik kurumuna zarar verebilir
Emekli model Nur Gümüşdoğrayan, ailesiyle Nişantaşı'nda görüntülenerek güzellik yarışmalarından evliliğe kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Teoman'ın "ikinci çocuk" sözlerine ise tepki göstererek; "Bu tür sözler evlilik kurumuna zarar verebilir" dedi
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Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Nur Gümüşdoğrayan, çocukları Leyla ve Yaman ile annesi Nurhan Akman ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
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Nur Gümüşdoğrayan, gazetecilerin, "Kızınız güzellik yarışmasına katılacağını söylerse ne tepki verirsiniz?" sorusuna; "Arkasında olurum. Gurur duyulacak bir yarışma. Bir sürü kampa girecek. Birinci olursa ayrı bir mutluluk kaynağı olur. Annem de benimle gurur duydu" şeklinde yanıt verdi. Nurhan Akman ise "Birinci olmasıyla gurur duyduk. Çok güzel bir duygu," diyerek duygularını dile getirdi. Leyla ve Yaman ise büyüyünce veteriner olmak istediklerini ifade etti.
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"TEOMAN'IN AÇIKLAMALARI EVLİLİK KURUMUNA ZARAR VEREBİLİR"
Gümüşdoğrayan, Teoman'ın "İkinci çocuk için bela mı arıyorum?" sözlerine ise "Kadın kısmıyım, erkekler biraz daha farklı düşünebilir. Onlar tek başına yaşamayı seviyor olabilirler ama çocuk olunca, onun için yaşamaya başlıyorsun. Erkekler de bazen, 'Biz de böyle düşünüyoruz' diyebilirler. Bu sözler onlara güç verebilir. Teoman'ın açıklamaları evlilik kurumuna zarar verebilir. 'Evlenmeyeyim, böyle yaşamak daha güzel' diyenler çıkabilir. Teoman'ı dinleyen çok kişi vardır" diyerek görüşlerini paylaştı.
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"HAYAT PAHALI VE ŞARTLAR ZOR"
Nur Gümüşdoğrayan, "Ekonomik şartlar kadınları evlilikten uzaklaştırır mı?" sorusuna ise "Beni uzaklaştırmadı" yanıtını verdi. Türkiye'deki doğrganlık oranının düşüşü hakkında ise "Evlenmiyorlar, çocuk yapmıyorlar. Bir tane çocuk yapıp 'Tamam' diyorlar. İki ya da üç çocuğa bakamayız diyorlar. Biz dört kardeşiz, kuzenlerim de dört kardeş. Şimdi bir çocukla yetiniyorlar. Hayat pahalı ve şartlar zor."