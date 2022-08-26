Anne-kız alışverişte

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Oyuncu Nur Fettahoğlu'na hem kendi dostları hem de kızının arkadaşları eşlik etti.

Keyifli dakikalar geçiren anne-kız, eğlenceli günün sonunda araçlarına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

Elisa'nın basın mensuplarına verdiği poz, annesi Nur Fettahoğlu'nu güldürdü.