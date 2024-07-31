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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Numan Kurtulmuş'tan Haniyye için başsağlığı mesajı | Son dakika haberleri

        Numan Kurtulmuş'tan Haniyye için başsağlığı mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in İran'da öldürdüğü Hamas lideri Haniyye için başsağlığı mesajı yayınladı. Kurtulmuş mesajında, "İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 08:45 Güncelleme: 31.07.2024 - 08:46
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        Kurtulmuş'tan Haniyye için başsağlığı mesajı
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin öldürülmesi dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı.

        Kurtulmuş, İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz' derler." ayetini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Gazze’nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz, insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadetinin ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' Tüm Filistin halkına ve özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum."

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