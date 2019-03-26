AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un Habertürk TV'deki açıklamalarından satırbaşları:



“ABD ARTIK YALNIZLAŞIYOR”

Golan Tepeleri kararı: “Çok vahim bir gelişme. Uluslararası hukuk bakımından geçerliliği yoktur. Golan, Suriye’nin bir toprak parçasıdır. İsrail’in işgal ettiği toprak olarak bilinir. Burada vahim olan ABD Başkanı aklına esip bir tweet atıyor ve dünyayı böyle yöneteceğini zannediyor. Trump, ABD Başkanı gibi değil de İsrail hükümetinin sözcüsü gibi davranıyor. Büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararından sonra bu kararla birlikte giderek dünyada yalnızlaşıyor. ABD Başkanı bu şekilde İsrail yanlısı kararlara devam ederse ABD’ye faturası ağır olacak. İsrail iki şey yakalamış görülüyor, ABD - İsrail ilişkileri tarihinde olmadığı kadar kendisine yakın bir yönetim, Trump var. Bir yandan darmadağın olmuş, ülkeler birbirine düşman olmuş bir Ortadoğu ve İslam dünyası var. ‘Hazır ABD’yi bu kadar yakın bulduk, İslam dünyası da bu kadar parçalandı’ diyen İsrail de altın vuruş yapmak istiyor.”

“BOŞUNA BEKA DEMİYORUZ”

“Beka seçimi” tartışması: İyi anlatabildiğimizi düşünüyorum. ‘Erdoğan düşsün de nasıl düşerse düşsün’ tavrı görüldükçe daha iyi anlaşılıyor. Beka laf olsun diye ortaya koyduğumuz bir mesele değil. MİT krizi, Gezi, 17-25 Aralık, Kobani olayları, çukur eylemleri ve 15 Temmuz darbe girişimi… Bunların herhangi biri bir ülkede olsa ne devlet kalır ne düzen kalır. Bu olayların her biri beka meselesidir. Sadece hükümete değil milletin geleceğine karşı işlenmiş suçlardır. Hem cumhurbaşkanımızın dik duruşu hem de milletimizin desteği sayesinde bunları atlatmış olduk. Güney sınırımızdaki terör örgütleri DEAŞ, PYD üzerinden Türkiye’nin başına bela edilmek istenen durum ve bölgeyi yeniden dizayn etme çabalarının ayan beyan ortaya çıkması… Bunların hepsi beka meselesidir. Muhalefet ‘Evet Erdoğan’ın, AK Parti’nin karşısındayız ama demokrasinin korunması konusunda işbirliği içindeyiz’ deselerdi hiçbir şekilde beka meselesini ağzımıza almazdık.

“SİYASETTE İNTİKAM OLMAZ”

Eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un “Bu bir intikam seçimidir. Başkanlık sistemine karşı intikam seçimidir” açıklamalarına tepki gösteren Kurtulmuş, “Bu kadar tecrübeden sonra insan şaşırıyor. Siyasette hiç söylenmeyecek söz ‘intikam’ söylemidir. Cindoruk ve benzeri 28 Şubat döneminden kalan unsurlar niçin 28 Şubat’ta parlamenter sistem için mücadele etmediler” diye konuştu.

O SÖZ İLE KASTEDİLEN NE?

Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP tabanlarının konsolide olduğunu kaydeden Kurtulmuş, “Ankara’da da İstanbul’da hiçbir şekilde bir problem görmüyorum. Sahadaki çalışmalarımızdan da gördük. İstanbul ve Ankara’da yapılan mitinglerde de bunu gördük” dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu seçim bize ders verme seçimi değil” sözlerinin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: “17 yıldır iktidarda olan bir partiyiz. Yerel yönetimlerde daha da eskiyiz. Nihayetinde yapamadığımız, eksik yaptığımız işler de olabilir. Cumhurbaşkanımızın 11 maddelik seçim manifestosu bir yerde milletin eleştirileri ve özeleştirileri de baz aldık. Örneğin insanlar dikey mimariden sıkıldı. Şehirlerin daha yeşil olmasını istiyor. Millet bahçeleri en çok konuşulan projelerden biriydi. Ana sloganlarımızdan bir ‘Tevazu, samimiyet ve gayretle önce millet önce memleket’. Osmanlı birini atarken atama kararnamesi yanında öğütname yazardı. Bu aslında siyasi bir öğütnamedir. Önce benim çevrem diyenin kibirle dolaşanın bizim obamızda yeri yoktur. Cumhurbaşkanımız bunu kastediyor. Falanca yerdeki bir parti yöneticisine kızmışsınızdır, bütün bunlardan dolayı güçlü Türkiye istikametine yürüyüşümüz sürdürüp sürdürmeme kararlığının olacağı seçimde bundan dolayı hesap sormaya kalkmayın demek istiyor. Bunun da sahada karşılığı olduğunu görüyorum.”