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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Spor yazarları Galatasaray'ın Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi - Galatasaray Haberleri

        Spor yazarları Galatasaray'ın Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi

        Spor yazarları, Galatasaray'ın evinde Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçı köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 09:31 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:33
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        • 1

          "SON 20'DEKİ DEĞİŞİKLİKLERLE KURTARDI"

          UĞUR MELEKE: "Okan Hoca, Berkan ısrarından 70’te vazgeçti. Son 20 dakikada Barış sol beke, Tete sağ açığa, Halil de ikinci santrfor rolüne geçtiler. Galatasaray bu bölümde doğru oyunla üretimini artırdı: Önce Halil’in pasıyla Zaha’nın golü geldi. Ardından Zaha-Halil aynı pozisyonda direğe takıldılar. Ve Gaziantep kilidini 89’da Barış Alper açtı. Son 20’deki değişiklikleriyle kurtardı Galatasaray 3 puanı." (Hürriyet)

        • 2

          "DİREKT SÖZLEŞMESİ UZATIILMALI"

          TUGAY KERİMOĞLU: "Maçı kazanırsın kaybedersin önemli değil ama ben oyuncu kaybetmek istemem, bu oyuncu Lucas Torreira ise hiç istemem. Galatasaray'ın bu akşam Lucas Torreira ile sözleşme uzatması lazım"

        • 3

          "ICARDI YALNIZ KALMAMALI"

          OSMAN ŞENHER: "Okan hocanın sahaya sürdüğü takıma hiç itirazım yok. Ama Icardi forvette yalnız kalmamalı... Halil, Zaha’ya yaptığı asist gibi Icardi’ye de yaptı. Icardi de golünü attı ama ofsayttı. Halil oyuna girdikten sonra Icardi rahatladı, daha çok pozisyona girdi. Okan hoca bunu düşünmeli... Stoperler arasında yalnız kalan Icardi’nin takıma hiç bir katkısı olmaz. Ancak yanında bir arkadaşı olursa hem takım daha rahat gol atar hem de Icardi geçen sene olduğu gibi parlar." (Milliyet)

        • 4

          "BU SICAĞA KAR DAYANMAZ"

          ERMAN TOROĞLU: "Deplasmanda kendinden daha kaliteli ayaklara sahip bir takıma karşı bu kadar mahkum oynarsan defans nefes alamaz, yorulur ve hata yapmaya başlar. Hani bir cümle vardır ya; "Bu sıcağa kar dayanmaz" diye. Maç o hale geldi ve Galatasaray'ın ataklarına Gaziantep dayanamadı. Sarı-kırmızılılar maçı koparıp aldı." (Sabah)

        • 5

          "DAHA İYİ OYNAYAMAZ"

          RIDVAN DİLMEN: "Bir oyuncu bundan daha iyi oynayamaz. Bütün 50 bin taraftar, Okan Buruk, İrfan hoca, futbolcular gelecek Torreira'ya gelip sarılacak. Ona gidip 'Senden Allah razı olsun, sen nasıl bir adamsın. Biz sülalece gidiyoruz, sen tek başına süpürüyorsun' diyecek."

        • 6

          "BÜYÜK BASKI"

          MEHMET AYAN: Zaha’nın golünün oyuncu değişikliklerinin hemen sonrasına gelmesi bir tesadüfü anlatır. Ancak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu’nun ıslıklanması bir ayıbı! Taraftarın protesto özgürlüğüne saygı duyarım… Ama bu takımın 3 sezondur en istikrarlı ve katkılı oyuncusuna bu muameleyi kabul etmek mümkün değil. Maç boyu kapanan, ikinci yarı adeta ceza alanı çevresinde oynamayı marifet sayan, 617 G.Saray pasıyla kısmen başı dönen, buna mukabil birkaç dikkatli çıkışla 2-0’ı dahi yakalayabileceği görülen G.Antep için o güneşe kar dayanmadı. G.Saray’ın oyunu baskılı, tribünü baskıcı…. Maçın kazanmak için çor direniyorlar. Ancak baskılı oyun, güzel oyun mu? Bilemiyorum… Zaten 3 puan olduğu sürece de ülkede bunun bir kıymeti yok! Bak onu biliyorum… (Habertürk)

        • 7

          "HAK ETTİĞİ BİR GALİBİYET ALDI"

          MEHMET ÖZDİLEK: "Galatasaray sonuna kadar hak ettiği bir galibiyet aldı. Bu maçı Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçına benzettim. Oyun önemli olabilir ama şampiyonluk yarışı bu durumdayken galibiyeti almak bence daha önemli. Tete oyuna girince Galatasaray'ın ihtiyacı olan çalımla içeri girme işi çözüldü."

        • 8

          "OTOBÜS ÇEKERSE KAÇINILMAZ"

          HALİL ÖZER: "Bir takım bu kadar kendi sahasına kapanırsa, otobüs çekerse yenilgi kaçınılmaz olur. Seni direkler de koruyamaz. Zaha kendine has klas bir gol attı. Ama Barış Alper’in attığı göze hoş gelen enfes bir goldü. Oysa ikinci yarı Barış Alper neredeyse sahada yoktu. Bence hoca da Kerem ile Barış arasında kararsız kaldı. Öyle bir tercih hakkı kullandı ki maçın kaderi değişti. Sonuç olarak Galatasaray beş topunun direkten döndüğü maçı bileğinin hakkıyla zor da olsa kazandı." (Milliyet)

        • 9

          "ŞİMDİ SIRA YÖNETİMDE"

          LEVENT TÜZEMEN: "Bu galibiyet G.Saray'ı zirve yarışında moral olarak yukarı çekerken psikolojik üstünlüğü de sürdürmesini sağladı. Barış'a pencere açıyorum… Genç oyuncu sahanın her yerine bastı. Mücadele ve kafa olarak kazanma duygusundan hiç kopmadı. Öyle bir gol attı ki G.Antepli oyuncular yere yığılırken G.Saray'ın yedek kulübesi dahil taraftarlar tam bir sevinç yumağı oluşturdu. Şimdi sıra yönetimde. Transferleri Samsun maçına yetiştirmeliler. Çünkü Okan hocanın iyi bir sağ beke iyi bir sol beke ihtiyacı var. Ayrıca Kerem Demirbay ile bu işin gitmeyeceğini görenler ve dile getirenler (İsimlerini vermiyorum) sahanın bir başka yıldızı Torreira'nın önüne oyunun iki yönünü de oynayan oyuncuyu mutlaka almalılar." (Sabah)

        • 10

          "TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN BÜYÜK BASKISI"

          AHMET ÇAKAR: "Son 20 dakika Türk futbol tarihinin en büyük baskısı oldu. Top neredeyse Antep'in ceza sahası içinde oynandı ama dakikalar da geçiyordu ki Barış Alper'in hayat öpücüğü geldi. Attığı gol kesinlikle çok zor, çaprazdan havadaki topa uzak direğe vurabilmek her babayiğidin harcı değil. Sonuçta Galatasaray çekirge gibi. İstanbulspor gibi Antep gibi rakiplere karşı zorlanıyor. İlk golü yiyor ama üç puanı kurtarmayı da beceriyor." (Sabah)

        • 11

          "OKAN BURUK ÇOK ŞANSLI"

          ÖMER ÜRÜNDÜL: "Dünkü maç için söylemiyorum ama Okan Buruk da çok şanslı bir teknik adam. Artık düşünmediği Halil'i oyuna alıyor, 15 saniye sonra beraberliğin asistini yapıyor. Son dakika golüyle de ümitlerin tükendiği anda Barış Alper sahneye çıkıyor. İçerideki son 3 maçta hep tek farklı galibiyetin golleri son anda geldi. Gaziantep iyi savunma yaptı. Ama onun dışında diğer yapılması gereken şeyler yapılamadı." (Sabah)

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