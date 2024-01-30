Spor yazarları Galatasaray'ın Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi

"ICARDI YALNIZ KALMAMALI"

OSMAN ŞENHER: "Okan hocanın sahaya sürdüğü takıma hiç itirazım yok. Ama Icardi forvette yalnız kalmamalı... Halil, Zaha’ya yaptığı asist gibi Icardi’ye de yaptı. Icardi de golünü attı ama ofsayttı. Halil oyuna girdikten sonra Icardi rahatladı, daha çok pozisyona girdi. Okan hoca bunu düşünmeli... Stoperler arasında yalnız kalan Icardi’nin takıma hiç bir katkısı olmaz. Ancak yanında bir arkadaşı olursa hem takım daha rahat gol atar hem de Icardi geçen sene olduğu gibi parlar." (Milliyet)