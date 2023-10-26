AĞRI VE CUDİ'DE ARAŞTIRMA

Bu arada AİÇÜ ile İTÜ'nün ortaklığında düzenlenen 7'nci Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu'nda da konunun ele alındığını ifade eden Prof. Dr. Kaya, "Sempozyum bir önemli noktası da Mezopotamya bölgesi olarak bildiğimiz, Kur'an-ı Kerim ve Kitabı Mukaddes'te geçen Cudi ve Ararat'ta birlikte araştırma yapılmasıyla daha etkili sonuç alınabileceği kararına vardık. Bundan böyle hem Cudi hem de Ağrı Dağı'nda çalışmaları yoğunlaştırarak devam ettireceğiz" dedi.