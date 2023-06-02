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Novak Djokovic 4. tur biletini aldı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin dünya 3 numarası Novak Djokovic, 4. tura çıktı.

Giriş: 02.06.2023 - 23:53 | Güncelleme: ABONE OL
Novak Djokovic 4. tur biletini aldı
AA

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. günündeki tek erkekler 3. tur maçında 2016 ve 2021 şampiyonu Sırp Djokovic ile 29 numaralı seribaşı İspanyol Alejandro Davidovich Fokina karşılaştı. Üç saat 36 dakika süren karşılaşmayı 7-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanan Djokovic, yoluna devam etti.

Erkeklerde Avusturyalı Sebastian Ofner ise İtalyan Fabio Fognini'yi 3-2 (5-7, 6-3, 7-5, 1-6, 6-4) yenerek 4. tura yükseldi.

Tek kadınlar 3. turunda ABD'li Sloane Stephens, Kazak Yulia Putintseva'yı 6-3, 3-6, 6-2, Rus Elina Avanesyan da Danimarkalı Clara Tauson'u 3-6, 6-1, 7-5 biten setlerle 2-1 mağlup etti.

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