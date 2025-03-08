Nottingham Forest: 1-0 Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Nottingham Forest sahasında Manchester City'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.
İngiltere Premier Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Nottingham'a galibiyeti getiren golü 83. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti.
Bu sonucun ardından Nottingham Forest 3 maç sonra kazandı ve 51 puana yükseldi. M. City ise 47 puanda kaldı.
Ligin 29. haftasında Nottingham Forest deplasmanda Ipswich Town'a konuk olacak. Man. City ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.