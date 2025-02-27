Nottingham Forest: 0 - Arsenal: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Arsenal, deplasmanda Nottingham Forest'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 54'e çıkardı ve lider Liverpool'la arasındaki puan farkı 13'e yükseldi. Nottingham Forest ise haftayı 48 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Arsenal, Nottingham Forest'a konuk oldu. The City Ground'da oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki son 2 maçında 5 puan kaybeden Arsenal 54 puana ulaşırken, 3 maçtır kazanamayan Nottingham Forest 48 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest evinde Manchester City'yi ağırlarken, Arsenal deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.