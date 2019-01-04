Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Fatma Ç. (67) vekalet işlemleri için gittiği noterde, noter görevlisinin polis eşi tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Uğradıkları darp sonucu ayağının kırıldığını ve gözlerinin morardığını kaydeden Fatma Ç., yanında bulunan kızının da kulak zarının patladığını ve oğlunun gözaltına alındığını ileri sürmüştü.



KAVGA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

İHA'nın haberine göre olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde ise Fatma Ç. ve ailesinin noter görevlisi ile tartıştığı anlar yer alıyor. Daha sonra noter görevlisinin polis eşinin geldiği, Fatma Ç. ve ailesinin polise saldırarak darp ettiği görülüyor. Kavga sırasında Fatma Ç.’nin ailesinden bir şahsın elinde bıçak olduğu dikkat çekiyor. Tüm kavga anları kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan, Fatma Ç.’nin emniyette tehdit, dolandırıcılık gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.