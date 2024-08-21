Norveç Prensesi Martha'nın düğünü için verilen kıyafet kodu: Seksi ve havalı

Tıpkı İngiltere'de Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet görevlerini bırakması gibi Norveç Prensesi Martha da resmi görevlerinden istifa etmişti. Martha, "Farklı bir yol izlememle ilgili bir karışıklık oldu. Özellikle ruhani olmam konusunda çok fazla eleştiri oldu. Norveç'te bu bir tabu. Norveç halkı sanırım Durek'in görüşleri nedeniyle benim için en iyisinin istifa etme kararı olduğunu düşündü" açıklamasını yapmıştı.