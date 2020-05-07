“Nörolojik hastalığı olanlar daha dikkatli olmalı”

Nörolojik kronik hastalığı olanların koronavirüs salgını döneminde daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, hastalara önerilerde bulundu.
Nörolojik hastalığı olanların günlük rutinlerini değiştirmemesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Onultan, “Her zaman uyandığınız saatte uyanın, giyinin ve yatakta oyalanmayın. Yatakta oyalanmak hareket azlığı, depresyon, kaygı ve uyku bozukluklarına sebep olur. Evde egzersiz yapın, bu aynı zamanda yanınızda bakımınızı üstlenen kişinin stresini de azaltır” dedi.
Hastaların iletişimlerini aksatmaması gerektiğini hatırlatan Onultan, “Bunu yeni teknoloji telefonları kullanarak görüntü aramalar yaparak deneyebilirsiniz. Bu dönemlerde ailedeki diğer bireylerle iletişiminizi tekrar sağlamak iyi gelecektir” diye konuştu.
"MARKETLERE VE RESTORANLARA GİTMEYİN"
"Marketlere ve restoranlara gitmeyin" uyarısında bulunan Onultan, eve sipariş verilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Bu siparişlerde kişisel kontaktan kaçınıp, siparişin kapıya bırakılmasını sağlayın. Eve gelen market siparişlerinizi evdeki kaplarınıza boşaltın, paket ve torbalarını çöpe attıktan sonra ellerinizi ve mutfak tezgâhını iyice temizleyin”
Daha önce seyretmediğiniz bir dizi seyredin diyen Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, “Daha önce okuduğunuz ya da okumadığınız bir kitabı okuyun. Çocuklar, torunlar arkadaşlarınızı arayın, eğer mümkünse görüntülü konuşmalar yapın. Dolaplarınızı gözden geçirin, epeydir kullanmadığınız eşyaları dağıtıp yeni alanlar açın” ifadelerini kullandı.
"SİZE SAKİN KALMAYI ÇAĞRIŞTIRAN KİŞİLERLE İLETİŞİMİNİZİ ARTIRIN"
Onultan konuşmasını şöyle sonlandırdı: “TV’de salgınla ilgili haberleri devamlı seyretmeyin, bu sadece panik ve kaygınızı arttıracaktır. Özellikle halüsinasyonları olanlarda bu tetiklenmeye sebep olur. Sadece tek bir haber kanalını ve günün belli saatinde izleyebilirsiniz. Sakin kalmaya gayret edin. Hastalanmaktan korkmak ya da ailenizdekilere bulaştıracağınızdan korkmak nörolojik hastalığınızın bulgularını arttırabilir. Hastalığınızın ait şikâyetleriniz artarsa doktorunuzla görüşün. Size sakin kalmayı, gülebilmeyi çağrıştıran kişilerle iletişiminizi artırın.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!