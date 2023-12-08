Norman Lear hayatını kaybetti

Norman Lear'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Norman; merak, azim ve empati dolu bir hayat yaşadı. Ülkemizi derinden sevdi ve bir ömür boyu ülkenin kurucu idealleri olan adalet ve eşitliğin korunmasına yardımcı oldu. Kariyerine canlı televizyonun ilk günlerinde başladı ve parlak bir ideali değil, ABD'lilerin gerçek hayatları hakkında yazmaya dair bir tutkuyu takip etti" denildi.