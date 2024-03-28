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        Haberler Dünya Nobel Ödüllü Daniel Kahneman 90 yaşında hayatını kaybetti

        Nobel Ödüllü Daniel Kahneman 90 yaşında hayatını kaybetti

        Davranışsal ekonomi üzerine yaptığı çalışmalarla 2002 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen psikolog Daniel Kahneman 90 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 08:04 Güncelleme: 28.03.2024 - 08:04
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        Nobel Ödüllü Daniel Kahneman hayatını kaybetti
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        Davranışsal ekonomi alanını büyük ölçüde etkileyen teorilere öncülük eden ve bu konuda yaptığı çalışmalarla 2002 yılında Nobel ödülü kazanan psikolog Daniel Kahneman 90 yaşında hayatını kaybetti.

        Dünya çapında çok satan Hızlı ve Yavaş Düşünme (Thinking, Fast and Slow) kitabının yazarı Kahneman'ın en popüler teorisi, insanların tamamen rasyonel olduğunu öne süren geleneksel ekonomik yaklaşımlara karşı çıkması.

        İsrail doğumlu Amerikalı akademisyen Kahneman, hayatının son günlerine kadar Princeton Üniversitesi'nde çalıştı, Kahneman'ın ölümünü üniversite de doğruladı.

        Eski bir meslektaşı olan Prof Eldar Shafir bir basın açıklamasında, "O ortaya çıktığından beri sosyal bilimlerdeki pek çok alan aynı değildi. Çok özlenecek." dedi.

        Kahneman, psikoloji ve ekonomi alanlarındaki araştırmalarından dolayı 2002 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülmüştü.

        "HARİKA BİR HAYATIM OLDU"

        2011 senesinde Foreign Policy dergisinin en iyi evrensel düşünürler listesine giren Kahneman, 2015'te ise The Economist tarafından dünyanın en etkili 7. iktisatçısı olarak seçilmişti.

        Kahneman 2015'te Guardian'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı: "Sınırlı tutkularım vardı, büyük başarıyı hedeflemedim.Çok çalışkandım ama ünlü bir psikolog olmayı beklemiyordum. Büyük keyif alma konusunda oldukça yetenekliyim ve harika bir hayatım oldu."

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Daniel Kahneman
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