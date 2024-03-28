Nobel Ödüllü Daniel Kahneman 90 yaşında hayatını kaybetti

Davranışsal ekonomi alanını büyük ölçüde etkileyen teorilere öncülük eden ve bu konuda yaptığı çalışmalarla 2002 yılında Nobel ödülü kazanan psikolog Daniel Kahneman 90 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya çapında çok satan Hızlı ve Yavaş Düşünme (Thinking, Fast and Slow) kitabının yazarı Kahneman'ın en popüler teorisi, insanların tamamen rasyonel olduğunu öne süren geleneksel ekonomik yaklaşımlara karşı çıkması.

İsrail doğumlu Amerikalı akademisyen Kahneman, hayatının son günlerine kadar Princeton Üniversitesi'nde çalıştı, Kahneman'ın ölümünü üniversite de doğruladı.

Eski bir meslektaşı olan Prof Eldar Shafir bir basın açıklamasında, "O ortaya çıktığından beri sosyal bilimlerdeki pek çok alan aynı değildi. Çok özlenecek." dedi.

Kahneman, psikoloji ve ekonomi alanlarındaki araştırmalarından dolayı 2002 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülmüştü.

"HARİKA BİR HAYATIM OLDU"

2011 senesinde Foreign Policy dergisinin en iyi evrensel düşünürler listesine giren Kahneman, 2015'te ise The Economist tarafından dünyanın en etkili 7. iktisatçısı olarak seçilmişti.