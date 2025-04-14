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        Haberler Gündem Güncel Nizip'te çiftçilere ücretsiz analiz hizmeti | Son dakika haberleri

        Nizip Belediyesi'nden çiftçilere ücretsiz analiz hizmeti

        Nizip Belediyesi Analiz Merkezi, ilçedeki çiftçilere ücretsiz analiz hizmeti sunuyor. Başkan Ali Doğan, "Bugüne kadar 150 farklı toprak numunesinde 1050 parametre üzerinden detaylı analizler gerçekleştirdik" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:34 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:34
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        Nizip'te çiftçilere ücretsiz analiz hizmeti
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        Gaziantep'in Nizip Belediyesi Analiz Merkezi, çiftçilere ücretsiz analiz hizmeti sunuyor.

        Belediye Başkanı Ali Doğan yaptığı açıklamada, Nizip Belediyesi Analiz Merkezi'nin çiftçilerin daha verimli topraklar elde etmesi ve ürettikleri zeytinyağının kalitesini artırması için önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

        Merkezin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi veren Doğan, şunları kaydetti:

        "Analiz Merkezimiz, uzman ekibiyle çiftçilerimizin her zaman yanında olmuştur. Bugüne kadar 150 farklı toprak numunesinde 1050 parametre üzerinden detaylı analizler gerçekleştirdik. Bu analizlerle çiftçilerimizin topraklarının pH değeri, elektriksel iletkenliği, toplam kireç oranı, organik madde içeriği, alınabilir fosfor ve potasyum değerleri ile topraklarının tekstürü gibi kritik öneme sahip birçok konuda bilimsel veriler sunduk."

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