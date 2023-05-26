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Büyük acı! Nişanlı çift nikahtan 1 gün önce hayatını kaybetti

Tekirdağ'da büyük bir acı yaşandı. Kentte Kardelen Coşkuntuna ile Burhan Çetin adlı nişanlı çift, nikahtan 1 gün önce trafik kazasında hayatını kaybetti

Giriş: 26.05.2023 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
Nişanlı çift nikahtan 1 gün önce hayatını kaybetti! - En son haberler
DHA

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yarın nikahları kıyılacak nişanlı çift Kardelen Coşkuntuna(22) ile Burhan Çetin(24), hayatlarını kaybetti. Otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 03.30 sıralarında TEM otoyolunun Saray ilçesi gişeler mevkisinde meydana geldi. Nurettin Akgül'ün kullandığı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı yönden gelen Tuncay Ekici yönetimindeki otomobil parçası yüklü kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ikiyi bölünen otomobilin bir parçası yol kenarına savruldu.

NİKAHLARINA BİR GÜN KALA HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Kardelen Coşkuntuna ile nişanlısı Burhan Çetin'in hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler Nurettin Akgül ile Tuncay Ekici, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazada ölen nişanlı çift Kardelen Coşkuntuna ve Burhan Çetin'in, yarın saat 13.00'de Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi'nde nikah törenleri bulunduğu öğrenildi. İstanbul'dan alış verişi yaptıktan sonra Kırklareli'ye giden çiftin ikiyi bölünen otomobilde nikah kıyafetleri olduğu görüldü. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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