Nişan atma dehşeti!

DHA

Ağrı'da, dün öğle saatlerinde Büyük Ağrı Caddesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Seslitaş köyünde 3 ay önce çocukları nişanı atan iki aile arasında husumet oluştu. İlçe merkezindeki bir kahvehanede, iki ailenin bireyleri karşılaşınca kavga çıktı.

ERKEK TARAFI DARP EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre taraflar birbirlerine balta, bıçak ve sopalarla saldırdı. M.N.T., M.T., A.T. ve M.T., erkek tarafından M.N.P., A.P. ve B.P.'yi dakikalarca dövdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumları ağır olan yaralılardan M.N.P. Van'a, A.P. ise Erzurum'daki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı ve soruşturma başlattı.