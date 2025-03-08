MEB ara tatil takvimi ile nisan ara tatili ne zaman başlayacak?
Yoğun geçen birinci dönemin ardından ikinci döneme hızlı bir başlangıç yapan öğrenciler ve öğretmenler, Nisan ayında yapılacak ara tatilin heyecanını yaşamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre planlanan bu kısa mola, öğrenciler için dinlenme ve enerji toplama fırsatı sunacak. Peki, Nisan ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte merak edilen tarihler…
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2024-2025 eğitim-öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken, öğrenciler ve öğretmenler nisan ayında yapılacak ara tatilin heyecanını şimdiden hissetmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre ikinci dönemin kısa molası, hem dinlenmek hem de yeni döneme zinde başlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, bu yıl Nisan ara tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılacak ve kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar…
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İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ
İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te sona erecek.
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2024-2025 EĞİTİM YILI 2. DÖNEM TAKVİMİ
İkinci Dönem Başlangıcı: 3 Şubat 2025 Pazartesi.
İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
İkinci Dönem Sonu: 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.