İlk sahne deneyimini 1970 yılında 15 yaşındayken katıldığı Altın Ses Yarışması'nda aldığı birincilikte yaşayan şarkıcı Nilüfer, açıkhava konserleri öncesinde çektirdiği fotoğraflarla “Nilüfer’in Yaşı Yok” dedirtti. Ünlü şarkıcı, şarkılarını açık hava konserlerinde sevenleriyle paylaşacak.

Nilüfer, "Sanatın yaşı, sanatçının yaşı yoktur. Tek gerçek seyircinle kurduğun bağdır. Onları çok özledim, kavuşmak için sabırsızlanıyorum” cümleleriyle duygularını da paylaşarak muhteşem bir konser hazırlığında olduğunu belirtti.