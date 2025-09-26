Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya: Annemin cüzdanından not çıktı

        Nilperi Şahinkaya: Annemin cüzdanından not çıktı

        Geçtiğimiz ay annesi Meltem Vural'ın acısıyla sarsılan Nilperi Şahinkaya, duygusal bir paylaşımda bulundu; "Acaba annem şu an benimle mi diye düşünürken, içimden çantasına bakmak geldi. Cüzdanından bu not çıktı; Hayat güzel"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 14:46 Güncelleme: 26.09.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Annemin cüzdanından not çıktı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nilperi Şahinkaya, kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural'ı geçtiğimiz ay toprağa vermişti. Anne acısıyla sarsılan oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

        Annesinin cüzdanından çıkan bir notu paylaşan Nilperi Şahinkaya; "Acaba annem şu an benimle mi diye düşünürken, içimden çantasına bakmak geldi. Cüzdanından bu not çıktı; 'La vie est belle', yani 'hayat güzel" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nilperi şahinkaya

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Gazze soykırımının gölgesinde
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Ekmek kavgası kanlı bitti!
        Ekmek kavgası kanlı bitti!
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        4 çocuk annesini porselen bardakla öldürdü!
        4 çocuk annesini porselen bardakla öldürdü!
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        "UEFA ile FIFA, doğru ve ahlaki olanı yapmalı"
        "UEFA ile FIFA, doğru ve ahlaki olanı yapmalı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        G.Saray rekor için sahada!
        G.Saray rekor için sahada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        Habertürk Anasayfa