İşte ünlü şarkıcının açıklamalarından satırbaşları:

60 yaşına kadar gelmişsin öyle 60 yaşından sonra yanakları ve dudakları şişirmenin ne anlamı var? Benim yüzümde de estetik var tabi ama her kadında olduğu kadar.

"NÜKHET DURU BENİM KOSTÜMÜMÜ YIRTTI"

Nükhet Duru elbisemi yırttı. Onun yerine beni aldılar. Ertesi gün bir geldim elbiselerim jiletle falan yırtılmıştı. Yıllar sonra Duru katıldığı bir programda bu olay sorulunca; "Evet çok güzeldi kıskandım yırttım" dedi.

"BEN SOKAKTA YÜRÜRKEN TRAFİK DURURDU"

Aleyna Tilki'nin yaşındayken biz de sokakta yürürken trafik duruyordu valla.