Nijeryalı yetimlerin yüzü güldü

Türk hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla Nijerya'da inşa edilen yetimhane, 100'e yakın çocuğu sıcak bir yuva oldu.
Darul Amin Foundation aracılığıyla başkent Abuja'nın Pape bölgesinde inşa edilen Cevat Aydın Darush Shafaqah Yetimhanesi törenle açıldı.
Törene Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Darul Amin Vakfı Başkanı Murat Oğuz, Diyarbakır Ulu Camii Emekli Baş İmamı Hafiz Ali, Eski Nijerya Eğitim Bakanı İbrahim Shekarau, veliler, öğrenciler, yetimler ve çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, Türk sivil toplum kuruluşlarının, ebeveynlerini kaybettikten sonra bu hayata dezavantajlı bir konumda başlayan Nijeryalı çocukların güvenli bir şeklide barınması için bu ülkede aktif olarak çalıştığını görmekten mutlu olduğunu belirtti.
Çocukların büyüklerin en kutsal emaneti olduğunun altını çizen Bayraktar, "Çocuk sağlığına, eğitimine ve gelişimine yapılan her yatırım daha iyi bir gelecek için yapılan bir yatırımdır ve toplum için faydaları var." dedi.
Bayraktar, çocukların geleceğin anahtarını elinde tuttuğunu ifade ederek, zorlukları ve sorunları çözmede onların fikirleri ve enerjilerinin yardımcı olacağını belirtti.
Çocukların değerlerinin içinde yaşayacağımız dünyamızın gelecekteki karakterini ve doğasını şekillendireceğini kaydeden Bayraktar, "Eminim Cevat Aydın Darush Shafaqah Yetimhanesi bu toplumun çocuklarına iyi bakılacakları güvenli bir barınak sağlayacak." diye konuştu.
Bayraktar, eğitimin Afrika'nın kalkınması için en güçlü araçlardan biri olacağına dikkat çekerek, bu nedenle yetimhanenin yanında okul da inşa edildiğini söyledi.
"TÜRKİYE, HER ZAMAN AFRİKALILARIN YANINDA"
Türkiye ve Türk halkının her zaman Afrikalıların yanında olduğunu vurgulan Bayraktar, "Kurduğumuz kültürel ve insandan insana köprüler, bizi insanlığın ortak paydası etrafında bir araya getiriyor." ifadesini kullandı.
Bayraktar, Türkiye'nin Nijerya'daki ve bu kıtadaki tüm insani ve kalkınma çabalarını desteklediğini kaydetti.
Darul Amin Foundation Genel Sekreteri Burak Karabulut ise AA muhabirine, yıllardır Türk hayırseverlerin gönderdikleriyle Nijerya'da yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.
Karabulut, yetimhanenin yanında okul inşa edildiğini, çocukların hem dini hem de müfredat dersleri göreceklerini belirtti.
Burak Karabulut "Buraya alamadığımız çocuklara ayrıyeten yardım ediyoruz ama ilerde daha fazla yetime ev sahipliği yapmak istiyoruz." dedi.
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