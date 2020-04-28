Türk Hava Yolları (THY),korona virüs salgını nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarını intikal uçuşlarıyla ülkeye getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Nijer ve Mali’de bulunan 151 Türk vatandaşı, yeni tip koranavirüs salgını önlemleri kapsamında uçakla Erzurum’a getirildi.

Erzurum Havalimanı’nda uçaktan inen vatandaşların pasaport ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra çanta ve valizleri dezenfekte edildi.

Ardından vatandaşlar dezenfekte edilmiş otobüslerle Nurettin Topçu Erkek Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. İHA'nın haberine göre; yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacak. Karantina sürecinin ardından vatandaşlar memleketlerine gönderilecek.

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