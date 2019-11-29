29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
1 Aralık Dünya AIDS Günü için Nihat Odabaşı, HIV farkındalığını arttırmayı amaçlayan bir projeye destek verdi. Odabaşı, “Birlikte HIV’den Güçlüyüz” platformunun “En Büyük Hastalığım” kampanyasına destek verdi. Ünlü fotoğrafçının objektifinden 14 ünlünün en büyük hastalıklarıyla fotoğraflarından oluşan serginin galası gerçekleşti.
Sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra kampanyaya fotoğrafları ile gönüllü destek veren Ali Yağcı, Bade İşçil, Bennu Gerede, Burak Yörük, Danla Biliç, Derya Uluğ, Ebru Şahin, Ece Sükan, Gökhan Türkmen, Hazal Filiz Küçükköse, Kubilay Aka, Tuba Ünsal ve Zeynep Bastık’ın da katıldığı galada, HIV/AIDS ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekildi.
“Birlikte HIV’den Güçlüyüz” platformunun geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği “En Büyük Hastalığım” kampanyasına ünlü fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı’ndan büyük destek geldi. Nihat Odabaşı; Ali Yağcı, Bade İşçil, Bennu Gerede, Burak Yörük, Danla Biliç, Derya Uluğ, Ebru Şahin, Ece Sükan, Gökhan Türkmen, Hazal Filiz Küçükköse, Kubilay Aka, Tuba Ünsal ve Zeynep Bastık’ın “En büyük hastalıkları”nı objektifiyle yorumladı. İki ayda tamamlanan çekimlerde son derece estetik, sıra dışı ve çarpıcı kareler ortaya çıktı.
Kampanyanın yeni bir açılımı niteliğinde olan Nihat Odabaşı ile “En Büyük Hastalığım” Fotoğraf Sergisi’nin galası Pilevneli Galeri’de gerçekleştirildi. Galaya; Nihat Odabaşı’nın objektifinin karşısına geçen ünlü isimlerin yanı sıra sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de katıldı.
MÜCADELE EDİLEN BİR VİRÜS
Dünyada resmi olarak ilk kez 1 Aralık 1981’de tanımlanan HIV, o günden itibaren üzerinde çalışılan ve mücadele edilen bir virüs oldu. 1 Aralık daha sonra “korunmayı ve farkındalığı” artırmak amacıyla “Dünya AIDS Günü” ilan edildi. ‘HIV’ hastalığa neden olan virüsün adı olup AIDS ise hastalığın ilerlemesi sonucu ortaya çıkan klinik tablodur. Erken tanı, uygun ve düzenli tedavi ile HIV enfeksiyonunun AIDS evresine ilerlemesi önlenmektedir.
NİHAT ODABAŞI'NIN OBJEKTİFİ İÇİN POZ VEREN ÜNLÜ İSİMLER VE EN BÜYÜK HASTALIKLARI
Ali Yağcı, en büyük hastalığı: EKSTREM SPORLAR
Bennu Gerede, en büyük hastalığı: DOĞA
Burak Yörük, en büyük hastalığı: YENİ YERLER KEŞFETMEK
Danla Biliç, en büyük hastalığı: PORSELEN TABAKLAR
Derya Uluğ, en büyük hastalığı: FUTBOL
Ebru Şahin, en büyük hastalığı: ŞARKI SÖYLEMEK
Ece Sükan, en büyük hastalığı: SEYAHAT ETMEK
Hazal Filiz Küçükköse, en büyük hastalığı: ÇİÇEKLER
Kubilay Aka, en büyük hastalığı: KAHVE
Tuba Ünsal, en büyük hastalığı: SANAT
Zeynep Bastık, en büyük hastalığı: SEVGİ
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