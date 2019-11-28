28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nihat Genç kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları gündem olmasından dolayı vatandaşlar tarafından oldukça çok merak ediliyor. Köşe yazıları ile de sık sık gündem olan gazeteci Nihat Genç'in hayatını ve kariyerini sizler için haberimizde derledik.
NİHAT GENÇ KİMDİR?
Yazar, gazeteci olan Nihat Genç 1956 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlkokulu İskender Paşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi de Trabzon Ticaret Lisesi'nde okuyarak 1974 yılında mezun oldu. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi ve Ankara’da Bankacılık okuluna kayıt yaptırmış ancak siyasi olaylar nedeniyle bu okullardan ayrılmıştır. Daha sonra Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'na başlayan Nihat Genç 1983 yılında mezun olmuş, Sağlık Bakanlığı/Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde, ardından ise Kültür Bakanlığı'nda toplam 9 yıl memuriyet yapmıştır.
Gençlik yıllarında gazete ve dergilerde teknik eleman olarak çalışan Nihat Genç'in Bağımsız ve Kırmızı-Beyaz gibi siyasal dergiler ile Leman dergisinde yazıları yayımlandı. Kısa bir süre Akşam gazetesinde köşe yazıları yazdı. Daha sonra Akşam gazetesinden ayrılıp 2008 Eylül'de Leman dergisine geri döndü. 2008 yılının Aralık ayında Aydınlık dergisinde makaleler yazmaya başladı.
Sky Türk adlı televizyon kanalında Serdar Akinan ile 2008 Eylülüne kadar "Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok" adında bir program yaptı. Bu programın ardından 18 Ekim 2008 tarihinde Avrasya TV'de Lale Şıvgın ile "Nihat Genç ile Veryansın" programını yaptı. En son olarak günün siyasi olaylarını değerlendirdiği oda tv internet sitesinde yazıları yayınlanmaktadır.
NİHAT GENÇ ESERLERİ:
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